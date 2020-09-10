شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو «رايح جاي» في الاسماعيلي..ماذا قدم البرازيلي في ولايتين ‏سابقتين مع الدراويش؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الاسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تعيين البرازيلي هيرون فيريرا الشهير بـ«ريكاردو»، مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادي في ولاية ثالثة له.

ريكاردو سبق له تولي تدريب الاسماعيلي في ولايتين سابقتين، الأولى في موسم 2008-2009، ورحل بإتفاق ودي مع الإدارة على انهاء مهمته عقب نهاية الدوري، والثانية بدأت في فبراير 2013 وانتهت في الشهر ذاته من العام التالي 2014 لسوء النتائج.

صاحب الـ 62 عاماً، قاد عدة أندية عربية أخرى أبرزها الهلال والمريخ واهلي شندي السودانيين، ونجران السعودي.

وفي ولايته الأولى بنادي الاسماعيلي موسم 2008-2009 قاد الفريق لمباراة فاصلة على لقب الدوري المصري الممتاز أمام الأهلي، بعد تساوي الفريقان في عدد النقاط بالمسابقة، ففي 27 مباراة قاد خلالها الدراويش في ذلك الموسم حقق الفوز في 17 وخسر في 8 وتعادل في مباراتين.

أما الولاية الثانية التي امتدت منذ منتصف موسم 2013-2014 حتى منتصف موسم 2014-2015، فقاد الإسماعيلي في 35 لقاءً حقق الفوز في 15 منهم والتعادل في 15 أيضاً ونال 5 هزائم فقط، وذلك خلال 349 يوماً بالتمام والكمال.

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