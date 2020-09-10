شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبدى اهتمامه بمدافع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، اهتمامه بمعرفة موقف محمد عبدالسلام، مدافع نادي الزمالك، لبحث إمكانية ضمه في الموسم الجديد لتدعيم الفريق.
ويرغب عماد النحاس، في ضم مدافع شاب بالموسم المقبل، ويضع لاعب الزمالك ضمن المرشحين، ولا يشارك محمد عبدالسلام مدافع الزمالك والمنتخب الأولمبي بصفة أساسية مع القلعة البيضاء، وهناك أنباء تتردد عن إمكانية رحيله.
ومن المتوقع ان يبدى اللاعب موافقته بحثا عن المشاركة لضمان التواجد مع المنتخب الأوليمبى في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام المقبل.
ويسود اتجاه داخل جهاز الكرة بالمقاولون، لفتح باب المفاوضات مع الزمالك في الفترة المقبلة، لبحث إمكانية حسم الصفقة.
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