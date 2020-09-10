شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض عقد هيجواين للنصف يمنحه الحرية للرحيل من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى صيغة نهائية لحسم سيناريو رحيل هيجواين، عن صفوف «السيدة العجوز» خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لموقع «توتو سبورت» الإيطالي، فأن اللاعب الأرجنتيني اتفق بشكل رسمي مع إدارة ناديه على الرحيل خلال هذا الموسم على أن يحصل على نصف أجره السنوي حتى يتمكن من فسخ عقده بالتراضي مع النادي الإيطالي دون الدخول في منازعات قضائية.
ويتقاضى هيجواين، مع يوفنتوس 7.5 مليون يورو سنويًا، وبالتالي سيكون يوفنتوس مطالبًا بدفع 3.75 مليون يورو لفسخ العقد.
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