كروكيه سيدات الزمالك يواجه سموحة اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكروكيه للسيدات بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس، مواجهة صعبة ضد نادي الصيد المقررة ضمن منافسات الدورة المجمعة للدوري علي ملاعب مركز شباب الجزيرة.

كان فريق الكروكيه بالزمالك قد حقق لقبي كأس مصر وكأس الاتحاد. ويضم الفريق كلا من: منال خضير وماهيتاب محمد واحمد نصر ومحمد نصر واحمد عبد الشافي و فوزي حلمي وخالد كامل وسيد صبرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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