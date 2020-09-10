شكرا لقرائتكم خبر عن ديجو سيموني يرفض رحيل «موراتا» عن أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي أتلتيكو مدريد التفريط في مهاجمه ألفارو موراتا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وانتقاله لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي الذي يسعى لتدعيم هجومه خلال الفترة الجارية استعدادا للدوري الإيطالي وبطولة دوري أبطال أوروبا. ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، يرفض سيموني رحيل مهاجمه، في الوقت الذي يريد موراتا خوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل وانتقاله لفريق يوفنتوس الإيطالي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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