شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يجدد عقد أوباميانج 3 مواسم مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهى نادي أرسنال الإنجليزي اتفاقه بشكل رسمي مع مهاجمه أوباميانج على تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات قليلة مقبلة.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن اللاعب الجابوني أكد على استمراره داخل فريق الجانرز خلال الفترة المقبلة وعدم تركه لبطولة الدوري الإنجليزي خاصة وأنه يحتل مكانه بارزه داخل صفوف الفريق الإنجليزي.