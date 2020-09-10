شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع فى مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مباراة مهمة مع نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين في بطولة الدورى الممتاز.
ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثانى برصيد 51 نقطة، بينما يدخل سموحة المباراة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.
وتشهد المباراة الظهور الأول للمدير الفنى الجديد للفريق السكندرى، أحمد سامى، الذي اعتذر عن استمرار مهمته مع طنطا.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وفى الدفاع محمد عبدالغنى ومحمود حمدى «الونش» ومحمود علاء وعبدالله جمعة، وفى الوسط، طارق حامد وأحمد سيد «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد أوناجم وإسلام جابر، وفى الهجوم مصطفى محمد.
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