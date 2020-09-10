شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنتهي من 3 مشاريع في أسيوط بعائد استثماري 10 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع «BOT» بمركزي شباب أبوتيج وموشا بمحافظة أسيوط بتكلفة إنشائية قدرها 7.7 مليون جنيـه، حيث تم تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبي وآخر للأطفال بمركز شباب أبوتيــج، كذلك تم الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وصالة لياقة بدنية بمركز شباب موشــا.

جدير بالذكر أن هذه المشاريع تأتي ضمن مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة أسيــوط بحوالى 10.2 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية والتي تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.

وأشار صبحي، إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالإضافة إلى 800 مليون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.

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