شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «كاف» يعلن تأجيل مباريات دوري الأبطال و الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

واعتمد «الكاف» يومي 16 و17 أكتوبر لمباريات ذهاب نصف النهائي، ويومي 23 و24 للعودة على أن يقام النهائي يوم 6 نوڤمبر.

وعقد المكتب التنفيذي بالكاف اجتماعا، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو، وتم الاستقرار على أن تكون مباراتي ذهاب نصف النهائي يومي 16 و17 أكتوبر، بدلا من 26 و27 سبتمبر، على أن تكون مباراتي العودة يومي 23و24 أكتوبر، بدلًا من 2 و3 أكتوبر، أما المباراة النهائية، فستقام يوم 6 نوفمبر، بدلًا من 16 أكتوبر.

وفيما يخص الكونفدرالية، فسيقام الدور نصف النهائي من مباراة واحدة يومي 19و20 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 أكتوبر.