شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يشاهد تسجيلات للإسماعيلي قبل بدء مهمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تابع البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، عددا من التسجيلات قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق.

وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو، في الجهاز الفنى الذي يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى.

ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

وكان ريكاردو قد غادر رفقة أعضاء الفريق لمتابعة مباراته المرتقبة أمام الأهلى من المدرجات والمقرر انطلاقها غدا الجمعة، باستاد برج العرب باللإسكندرية لحساب الأسبوع الـ 26 بالدورى الممتاز.