«تنس طاولة الأهلي» يفوز على «حوار المنصورة» 3- 0 في الدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق تنس الطاولة «رجال» بالنادي الأهلي، على نظيره حوار المنصورة بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات الدورة المجمعة لنهائيات الدوري العام المقامة حاليا في الإسماعيلية.
وجاءت نتائج فريق تنس طاولة الأهلي أمام حوار المنصورة كالتالي:
خالد عصر نجح في تحقيق الفوز على نظيره أنور مكي بنتيجة 3-2، فيما فاز شادي مجدي على شريف محمد بنتيجة 3-0، وفاز عمر بدير على منافسه محمد إبراهيم بنتيجة 3-1.
ومن المقرر أن يلتقي فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي مع طنطا، في السادسة والنصف مساء اليوم في البطولة ذاتها على الصالة المغطاة بالإسماعيلية.
يذكر أن فريق تنس الطاولة حقق الفوز أمس على المعادي بنتيجة 3- 0 في افتتاح الدورة المجمعة.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبدالفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.
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