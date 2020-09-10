شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية وتحفيزية بين كارتيرون واللاعبين في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق، لتحفيزهم قبل مواجهة سموحة، المقررة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين، والتى ستقام على استاد برج العرب.

وجاءت الجلسة في حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون، مع اللاعبين عن أهمية مباراة الليلة من أجل مواصلة الانتصارات مطالبا الجميع بالعمل بقوة، مشيدا بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة، وأنه على ثقة قوية فيهم جميعا، وقم بشرح بعض النقاط الفنية التي سيتم تنفيذها خلال مباراة اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة اليوم الخميس في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.