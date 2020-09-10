شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجه لرفض عرض الرجاء لشراء «احداد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إلى رفض عرض فريق الرجاء البيضاوى المغربى، لشراء حميد احداد، لاعب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، والمعار للفريق المغربى.

وقدم الرجاء عرضا لشراء اللاعب في الساعات الماضية، ورفض مصدر مقرب من النادى المغربى الأفصاح عن القيمة المادية التي عرضها النادي المغربي على الزمالك، لكنه أكد أن المبلغ جيد للغاية، وذلك في ظل رغبة من اللاعب بالبقاء في المغرب واستكمال مسيرته الناجحة مع الرجاء.

وكانت مصادر مغربية، قد كشفت عن تمسك مجلس إدارة الرجاء البيضاوي المغربي، بتواجد حميد أحداد، حتى آخر مباراة في بطولة الدوري المغربي، ثم يعود للقلعة البيضاء إذا لم تكلل مفاوضات شراء اللاعب بالنجاح.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الرجاء أكد أن العقد الثلاثي بين الزمالك واللاعب والفريق المغربي ينص على انتهاء الإعارة بعد نهاية مباريات البطولة الاحترافية المغربية، وهو ما يتمسك به الرجاء كونه في حاجة لخدمات اللاعب في ظل المنافسة الشرسة مع الوداد على البطولة.