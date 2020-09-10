شكرا لقرائتكم خبر عن الراحة ممنوعة في معسكر الأهلي ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، حالة الطوارىء القصوى إستعدادا لمواجهتى الإسماعيلى الجمعة بالجولة 26 للدورى والاتحاد السكندرى (27) وذلك لرغبتة في تجاوز المباراتين لقطع شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب .

ورفض فايلر فكرة منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة الاسماعيلى لضيق الوقت على المباراة الثانية أمام زعيم الثغر، وينتظر أن يتضمن المران الذي يعقب مباراة الغد على الجوانب الفنية بجانب مراجعة الأخطاء الفنية التي يرغب في تصحيحها خلال التدريبات المقبلة.

وتقرر استمرار الفريق في معسكره المغلق ببرج العرب إستعدادا للمباراتين، ويختتم الفريق تدريباتة اليوم إستعدادا لمواجهة الدراويش وينتظر أن يختار فايلر القائمة التي ستشارك في المباراة .