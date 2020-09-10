«أنطوي» يقود هجوم بيراميدز أمام المصري.. واستبعاد «السعيد»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة المصري في الدوري الممتاز، والمقررة إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويستضيف بيراميدز، نظيره المصري، في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان. خط الدفاع: على جبر- أحمد أيمن منصور- عمر جابر- محمد حمدي. خط الوسط: إبراهيم حسن- إبراهيم عادل- نبيل عماد «دونجا»- محمود حمادة- محمد فاروق. خط الهجوم: جون أنطوي. ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: Advertisements عبدالرحمن أيمن- طارق طه- عبدالله بكري- أحمد توفيق- إسلام عيسى- عمر العيوني- محمد فتحي- دودو الجباس- إيريك تراوري. وخرج من قائمة المباراة عبدالله السعيد ورجب بكار ومحمد عطوة. الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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