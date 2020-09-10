شكرا لقرائتكم شاهد جولة ريكاردو فى استاد الإسماعيلية قبل استلام مهمة تدريب الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل ريكاردو

قام البرازيلى “هيرون ريكاردو” المدير الفنى العائد لقيادة الدراويش يرافقه “رودولفو” مخطط الأحمال بتفقد أرض الملعب ، وأبرم مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد مع المدرب البرازيلى ، سعيا لتصحيح المسار على الصعيد المحلى ، وأشاد المدرب البرازيلى بكفاءة أرض الملعب وبحجم أعمال التطوير التى شهدها الاستاد ، فى أعقاب استضافة الملعب جانبا من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، منح الفرصة للثنائى أحمد العجوز ومحمد حمص لإدارة مباراة الأهلى فنياً، والمقرر لها مساء غد، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يكتفى البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى الجديد للدراويش بمشاهدتها من المدرجات على أن يبدأ مهام عمله رسمياً بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة باستاد الإسماعيلية.

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وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق، ويضم كلا من، البرازيلى هيرون ريكاردو مديراً فنياً للدراويش، وأحمد العجوز مدرباً عاماً ومديراً للكرة، ومحمد حمص مدرباً، وسعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى ، والبرازيلى رودولفو مايا مخطط للأحمال.

وأنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلى هيرون ريكاردو لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا للفرنسى ديديه جوميز، بعدما وصل المدير الفنى البرازيلى فجر اليوم، الخميس، إلى مطار القاهرة الدولى قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والانضمام للجهاز الفنى الحالى .

ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .