شكرا لقرائتكم علي معلول يحسم مصيره فى الأهلى بالرد على محاولات التمرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار النجم التونسي على معلول الظهير الأيسر لنادى الاهلى الكثير من الجدل فى الفترة الأخيرة بعدما ترددت أنباء عن اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بعد رحيل رمضان صبحي إلى نادى بيراميدز.

وتدوال الكثيرون أخبار غير موثوقة بأن علي معلول، نجم دفاع الأهلي، يفكر فى الرحيل ، خاصة وسط تأكيدات بأن التونسي لا يحمل فى عقده أى شروط جزائية، ولا يوجد به أى بنود استثنائية تمنح له الحق فى الرحيل عن القلعة الحمراء دون موافقة النادى، بعدما ارتبط اسم معلول بالانتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحى فى ظل وجود شرط جزائى فى عقده، إلا أن إدارة النادى أكدت أن عقد الدولى التونسى لا يوجد به أى شروط جزائية.

ومنذ فترة مدد معلول عقده مع الأهلي لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقي فى عقده، وذلك على الرغم من تلقى الدولى التونسي العديد من العروض المغرية وقتها، غير أنه فضل الاستمرار مع الأهلي خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلمه بأحراز بطولة افريقيا مع الفريق الأحمر والترشح للعب كأس العالم للأندية.

وحجز الدولي مكانا أساسياً فى تشكيلة الأهلى بفضل عرضياته المتقنة التى لا تخطئ طريق المرمى، وصنع معلول 6 أهداف خلال الموسم الجاري ليعتلي صدارة قائمة صانعي الأهداف في الدوري المصري.

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غير أن الدولي علي ، ظهير أيسر النادي الأهلي، أزال شعار القلعه الحمراء، من حسابه على "إنستجرام" مؤخرا مما ادي الي حالة من الغضب من جانب جمهور الأهلي علي مواقع التواصل الاجتماعي .

من جهته كشف على معلول ظهير أيسر فريق الاهلي لإدارة النادي إنه لا يشغل نفسه بما يُثار حالياً بشأن تلقيه عروضاً من أندية خارجية ومصرية وعلى رأسها بيراميدز بالتأكيد للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الجارية أو حتى بنهاية الموسم.

وأكد الظهير الدولي التونسي أنه يرغب في البقاء مع الفريق لفترة طويلة ولن يرحل حالياً نافياً فى الوث ذاته ما تردد بشأن تمرده لرغبته في تعديل عقده.