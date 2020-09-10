شكرا لقرائتكم شاهد.. مؤمن زكريا يظهر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر مؤمن زكريا لاعب الاهلي في مقر النادي منذ قليل قبل إنطلاق المران المسائي للفريق الذى يختتم به الأحمر إستعداداته لمباراة الأسماعيلي غداً في الدوري الممتاز ، وتواجد مؤكن زكريا برفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتوجه اللاعب إلى غرفة خلع ملابس الفريق داخل القلعة الحمراء لمصافحة زملاؤه ، ونال مؤمن زكريا خلال دخوله النادي دعم ومساندة الجميع الذين حرصوا على تمنوا الشفاء له من محنته الصحية التى أبدعدته عن الملعب طوال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى ، وجه عدد كبير من نجوم الكرة المصرية رسائل دعم لمؤمن زكريا عبر برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، في ظل معاناته من وعكة صحية شديدة أبعدته عن كرة القدم، وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له ، وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية، وجاءت أبرز رسال النجوم لمؤمن زكريا كالتالي :

"كلنا بندعي لمؤمن زكريا ..وسيعود أفضل مما كان عليه ..يجب أن تعلم أنك لست ملك لنفسك ..ولكن لملايين من الجماهير التي تحبك" .. أحمد حجازي

"بأذن الله مؤمن زكريا سيعود أفضل من الأول ..كلنا في ضهرك وننتظر عودتك من جديد".. محمد النني

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"مؤمن يا بطل ان شاء الله ستعود بشكل أفضل وننتظر منك الكثير مع الأهلي والمنتخب"..محمد الشناوي

"أتمنى أن تكون بخير يا مؤمن في أسرع وقت كلنا بندعيلك أنك ترجع في أسرع وقت"..تريزيجيه

"مؤمن زكريا لاعب محترم وياما متعنا بجد مفتقدينه ..وننتظر عودته للمنتخب وبقوله شد حيلك يا بطل" ..محمد بركات

"مؤمن زكريا لاعب جوكر يمكنه اللعب في جميع المراكز الهجومية كما أنه على المستوي الخلقي فحدث ولا حرج" ..حسام البدري

"الف سلامة عليك يا مؤمن وخليك دائماً فاكر أن ربنا لما بيحب حد بيبتليه ..قريب جدا ترجع تمتعنا بأهدافك الجميلة" ..محمد ناجي جدو

"كلنا معاك يا مؤمن أنت لاعب محترم وكبير واتشرفت أني لعبت معاك في الزمالك"..باسم مرسي

"الف سلامة عليك يا مؤمن ان شاء الله ترجع أفضل من الأول"..عمر جابر

"مؤمن لاعب كبير وأتمنى عودته فى أسرع وقت بعد انتصاره على ذلك الابتلاء" ..الصقر أحمد حسن