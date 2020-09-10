شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة المصري وبيراميدز فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى و الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلة فريقهما التى ستخوض المباراة المقررة بينهما بعد قليل في الجولة الـ26 للدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، وضمت تشكيلة المصرى كل من أحمد مسعود في حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال إسلام أبو سليمة وعبد الرحمن زين وعمر كمال عبد الواحد وبهاء مجدى وفى الوسط فريد شوقى ومصطفى طيارة و ايزى ايميكا وعمرو موسى وفى الهجوم أحمد ياسر ومحمود وادى ، بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى المهدى سليمان في حراسة المرمى أمامه علي جبر و أحمد أيمن منصور وعمر جابر و محمد حمدي ، وفى الوسط إبراهيم حسن وإبراهيم عادل و نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة و محمد فاروق وفى الهجوم جون أنطوى ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - احمد توفيق - اسلام عيسي- عمر العيوني - محمد فتحي - دودو الجباس - ايريك تراوري ، وخرج من قائمة المباراة عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد عطوة.

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ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر في 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما لايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والاتحاد السكندرى والاسماعيلى.

وطالب الكراوتى انتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط لضمان الاستمرار في ملاحقة الزمالك على المركز الثانى لاسيما أن موقفه في الاستمرار مع الفريق بات محل غموض كبير حال إستمرار تراجع النتائج ، في المقابل يطمع على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى في خطف أول فوز له مع الفريق بعد حصد نقطة في الجولة الماضية للهروب من المطب الصعب الذى يعيشه الفريق.