شكرا لقرائتكم فايز عريبى يطالب أحمد سامى بعدم تبرئة نفسه من واقعة الهروب من تدريب طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب فايز عريبى رئيس نادى طنطا ، أحمد سامى المدير الفنى لسموحة بعدم تدليس واقعة هروبه من تدريب أبناء السيد البدوى وقال عريبى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" نكن كل احترام وتقدير للكابتن أحمد سامى ، ونتمنى له التوفيق مع فريق سموحة ، وتربطنى صداقة مع المهندس محمد فرج عامر ولكن لاينبغى أن يبرأ أحمد سامى نفسه من واقعة التوقيع لتدريب سموحة ليلة مباراة طنطا مع الانتاج الحربى "

ويضيف فايز عريبى :" علمت أن أحمد سامى وقع لسموحة ليلة مباراتنا مع الانتاج الحربى بعد ذلك وشعرت بالصدمة لدرجة دفعتنى للاتصال بأعضاء مجلس الادارة لسؤالهم هل تقدم المدرب بإستقالة وقالولى لم يحدث "

وتابع رئيس طنطا :"نثق فى امكانيات أيمن المزين وقدرته على انتشال الفريق من عثراته والهروب من شبح الهبوط فى المباريات المقبلة".

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وفى وقت سابق ، أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا أن أحمد سامي لم يقدم استقالته حتى الآن بشكل رسمي من تدريب طنطا رغم اتفاقه مع نادي سموحة، وقال فايز عريبي في تصريحات تلفزيونية: "الكابتن أحمد سامي مدرب مُجتهد، وتوَّسمنا فيه خير لقيادة النادي خلال الفترة المُقبلة، وسألته قبل التعاقد إن كان يعرف الفريق، فقال إن الفريق يمتلك عناصر جيدة جداً ولكن يحتاجون للثقة"، مضيفا "رغم حديث أحمد سامي معنا وتعاقده معنا لم يحترمنا في النهاية ولم يحترم تعاقده معنا ولدي عتاب عليه هو وفرج عامر رئيس نادي سموحة".

وواصل:"الكابتن أحمد سامي قاد طنطا في مباراة الاتحاد بشكل جيد وحققنا نتيجة إيجابية بالتعادل وهنأته بعد المباراة، ثم جاء في مباراة الإنتاج الحربي ولم يكن الأداء جيد وخسرنا، ثم علمت في ليلة تلك المباراة إنه اتعاقد مع سموحة ولم يُبلغني بذلك تماماً".

ختم حديثه قائلا:"حتي تلك اللحظة لم يُقدِّم أحمد سامي استقالته رسمياً من تدريب طنطا".