كل ما تريد معرفته عن موقعة المقاولون العرب وحرس الحدود فى الدوري

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جدة - عمرو شويل يستضيف المقاولون العرب نظيره حرس الحدود في تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع وادى دجلة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الاهلى بهدفين دون رد في نفس الجولة.





*ترتيب المقاولون العرب وحرس الحدود فى جدول الدوري

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.





*تاريخ مواجهات المقاولون العرب وحرس الحدود

تاريخيا، تعود مواجهات الفريقان إلى موسم 2002/2003، عندما صعد حرس الحدود للممتاز، بعد غياب 37 عاماوإن عادت للغياب مواسم 2003/2004، 2004/2005، لهبوط ذئاب الجبل، مواسم 2012/2013، 2013/2014، لوقوعهما في مجموعتين مختلفتين، ومواسم 2016/2017، 2017/2018، لهبوط حرس الحدود.

التقيا خلالها 22 مرة، أولاها في الجولة الثانية 2002/2003 وانتهت بالتعادل السلبى بالجبل الأخضر 27 سبتمبر 2002، تفوق الحدود في 9 مواجهات أولها في الجبل الأخضر 16 سبتمبر 2005 بهدفين مقابل هدف، تقدم المقاولون من ضربة جزاء سجلها أمير صلاح زكى، وتعادل الحدود بضربة جزاء سجلها أحمد أيوب، قبل أن يسجل عبدالسلام نجاح هدف الفوز.

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في حين حقق المقاولون 6 انتصارات فقط أولها في 21 مايو 2009 بهدفين مقابل هدف بالجبل الأخضر، سجل صلاح ماردونا، صامويل كيرا للذئاب، وأحمد سعيد أوكا الكبير للخاسر ، انتهت 7 مواجهات بتعادل الفريقين، منها 5 تعادلات سلبيا.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سالم فى الدقيقة 92 وأضاع محمد سمير لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد المكس فى 20 ديسمبر 2019





*النحاس يطالب بإستعادة الانتصارات وحليم يسعى للهروب من منطقة الخطر

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالابتعاد عن نغمة التعادلات واستعادة الانتصارات مجدداً لملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى، فيما شدد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة تلاشى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في الدقائق الأخيرة من مباراة الاهلى لضمان الهروب من منطقة الخطر في جدول المسابقة المحلية.





*التشكيل المتوقع للمقاولون العرب وحرس الحدود

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام حرس الحدود مكون من :" محمود أبو السعود-فادي نجاح-أميرعابد-محمد سمير-حسن الشامي-عبدالله ياسين-معروف يوسف-يوسف الجوهري -كريم مصطفي-لويس ادواردو-سيف الجزيري"

ويبدو التشكيل المتوقع للحرس أمام ذئاب الجبل مكون من :" أحمد السعدني،حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي،حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز،محمد عبد اللطيف "جريندو" - إبراهيم كونيه".