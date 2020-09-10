شكرا لقرائتكم سموحة ضد الزمالك .. فرج عامر يعلن مفاجأة فى مباراة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن مفاجأة خلال مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ26 بالدورى، وكتب فرج عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "مفاجأة .... مفاجأة .... مفاجأة .... في مباراة سموحة والزمالك اليوم الثامنة والنصف مساءا في استاد برج العرب"..ويقود الفريق السكندرى فنيا أحمد سامى بعد قبول استقالة حمادة صدقى فى أول مباراة للمدرب الجديد اليوم والذى استقال هو الآخر من تدريب طنطا بعد أسبوع واحد فقط من تولى المسئولية.

ويلتقى في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، فريقا الزمالك وسموحة علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري، ويسعي كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة الثلاثة في ظل المنافسة الساخنة بين الزمالك وبيراميدز علي المركز الثاني، فيما يري فريق سموحة ان الفوز في مباراة اليوم يعيد الفريق لمساره الطبيعي بعد سلسلة من النتائج السلبية ادت الي رحيل حمادة صدقي وتولي احمد سامي القيادة الفنية للفريق بداية من مباراة اليوم.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين في المعسكر ببرج العرب وجاءت الجلسة في حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية المباراة من أجل مواصلة الانتصارات مطالبا الجميع بالعمل بقوة، مشيدا بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة، وأنه على ثقة قوية فيهم جميعا، فيما يري المدير الفني الفرنسي استمراره في خطة التدوير التي يقوم بها في التشكيل الاساسي للمباريات خاصة في الدوري للحفاظ علي اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

ويرفض الجهاز الفني للزمالك المجازفة بإشراك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق ، في مباراة اليوم بعد اصابته في العضلة الضامة، خاصة لكون اللاعب من العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني لصناعة الفارق في لقاء الرجاء.

وخضع بن شرقى، خلال الساعات الماضية، لأشعة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة والتى اشتكى منها خلال إجرائه عمليات الإحماء قبيل لقاء الزمالك مع طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجى خلال الفترة الحالية بعد قرار الجهاز الفني برفض المجازفة بجهوده خلال لقاء سموحة، حيث قام الفرنسي باتريس كارتيرون بتجهيز البدائل المتاحة لتعويض غيابه في مواجهة الفريق السكندرى حال تأكد غيابه بصورة نهائية.

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ومن المقرر ان يعيد كارتيرون محمد ابو جبل للتشكيل الاساسي بعد اراحته في مباراة طلائع الجيش، فيما سيتم استبعاد فرجاني ساسي للإيقاف، ومن المتوقع ان يضم تشكيل الزمالك كل من : محمد ابو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي محمود علاء واحمد عيد ومحمود الونش وعبد الله جمعة، امامهما طارق حامد واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم محمد اوناجم ويوسف اوباما واسلام جابر ومهاجم صريح مصطفي محمد.

فى المقابل يدخل فريق سموحة المباراة بمعنويات مختلفة بعد تغيير الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى والتعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق فنيا بعد تراجع نتائج الموج الأزرق عقب استئناف النشاط الكروى بعد انحصار وباء كورونا المستجد .

ويسعى أحمد سامى إلى الظهور الجيد فى أول مباراة كمدير فنى لسموحه للتعبير عن نفسه بشكل جيد خاصة وأنه يملك الادوات الفنية لذلك فى ظل امتلاكه للعديد من الاوراق الرابحة على رأسها ناصر ماهر وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد فتوح .

وعقد المدير الفنى لسموحه أكثر من جلسة مع لاعبيه لحثهم على العودة للإنتصارات وطالبهم بطى صفحة المباريات الماضية ومحاولة تحقيق الثلاث نقاط المقبلة أمام الزمالك حتى تكون أفضل بداية لهم بالدورى .

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 51 نقطة جمعها من 25 مباراة فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة.