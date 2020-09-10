شكرا لقرائتكم المقاصة يحدد 2 مليون دولار للاستغناء عن محمد إبراهيم فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد هويدى مدير الكرة بمصر المقاصة أن ناديه حدد 2 مليون دولار للإستغناء عن خدمات لاعبه محمد إبراهيم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقال هويدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"المقاصة لم يتلقى عرض رسمى للتعاقد مع محمد إبراهيم من أى نادى ، ولكن هناك مفاوضات بين وكيل محمد إبراهيم وبعض الاندية فى مصر ، والقرار النهائى سيكون فى نهاية الموسم"

وتابع مدير الكرة بالمقاصة :"لن نقف أمام رغبة محمد إبراهيم ولكن مجلس الادارة برئاسة محمد عبد السلام سيحدد السعر النهائى للصفقة وإن كنت أرى أن مبلغ 2 مليون دولار سيكون مناسب لنا للاستغناء عن اللاعب حتى نستفيد بهذا المبلغ فى حل الازمات المادية التى تواجهنا منذ بداية الموسم الذى يعد الأسوأ فى تاريخنا منذ الصعود للدوري الممتاز من الناحية المادية ونشكر اللاعبين والجهاز الفنى على تحمل هذه الظروف معنا".

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وفى وقت سابق ، تغنى اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، بقدرات إيهاب جلال المدير الفنى لفريقه، مؤكداً أنه لن يقف فى طريق محمد إبراهيم حال امتلاكه عروضاً قوية للرحيل عن الفريق، وقال محمد عبد السلام فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "واجهنا سوء توفيق كبير فى الدور الاول للدورى، كنا نصل للمرمى ونهدر أهدافاً، وبالتالى نستقبل أهدافاً ونخسر نقاطا سهلة حتى وصلنا للمركز السابع عشر فى الدورى، رغم أنهم نفس اللاعبين وكان يقودهم مدربان متميزان ولكن قدوم إيهاب جلال قلب موازين الفريق".

وأضاف رئيس المقاصة، "إيهاب جلال صنع من الفسيخ شربات، وزرع روح الولاء داخل اللاعبين وتعامل معهم نفسياً بطريقة رائعة، أتمنى أن نواصل التقدم فى سباق مراكز المسابقة لتعويض ما فات المقاصة بعد نتائج الدور الأول".

وعن محمد إبراهيم قال رئيس المقاصة، "أنا عجوز ومن زمان بحب محمد إبراهيم وبحلم بانضمامه للمقاصة رغم تعرضه للإصابة مع الزمالك وتأثره بتلك الإصابة وحدث ما توقعته فقد توهج معنا، وأؤكد حتى الآن لم يحدثنى اللاعب عن امتلاكه أى عروض، قد يكون ناقش الأمر مع إدارة التسويق بالنادى ولكننا لن نقف فى طريقه، المقاصة لم يعتد الوقوف أمام مصلحة اللاعبين وخسارتهم نفسياً لرغبتهم فى الرحيل، ولكنى أفضل مناقشة الأمر فى نهاية الموسم حتى لا يتأثر تركيز اللاعب وليس خوفاً على أدائه مع المقاصة فقط ولكن لأننى أتوقع عودته للمنتخب، وبالتالى أتمنى استمرار تركيزه وبالتالى تألقه".