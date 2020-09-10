الامارات | اتحاد السلة يؤجل عودة نشاط الدوري لأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يؤجل عودة نشاط الدوري لأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن أن اتحاد اللعبة قرر تأجيل استكمال منافسات دوري الرجال لموسم 2019-2020، حتى مساء الجمعة المقبل، بدلاً عن اقامته غداً بلقاء وحيد يجمع البطائح ومستضيفه الوصل في إياب ربع النهائي من المسابقة.

وقال المطوع لـ "الإمارات اليوم": تم اتخاذ قرار التأجيل، استجابة لتوصية من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ليتم تأجيل مباراة الغد التي كانت مقررة على صالة الوصل". وأضاف: "يحرص اتحاد السلة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تضمن السلامة للجميع، خصوصاً أن الاتحاد عمم الثلاثاء الماضي كافة الاشتراطات التي يجب توافرها في المباريات سواء للفريق المضيف أو الضيف، وربط مشاركة جميع الطواقم من لاعبين وفنيين وإداريين، وجميع من يتواجد على ارض الصالة، بالخضوع لاختبارات الفيروس والتأكد من خلو الإصابة".

يذكر أن دوري السلة متوقف منذ ستة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بمحاربة فيروس كورونا. وكان يفترض أن تكون مباراة الوصل والبطائح الأولى رسميا للدوري منذ التوقف

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