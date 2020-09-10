شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس نابولي الإيطالي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، أن نتيجة الفحص الذي خضع له أوريليو دي لورنتيس، رئيس النادي، جاءت إيجابية وأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونشر الموقع الرسمي للنادي، بيانًا رسميًا أكد خلاله أن نتيجة فحص دي لورنتيس، الذي خضع له أمس الأربعاء، جاءت إيجابية، لكن لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.