شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يشيد بملعب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى العائد لقيادة الأسماعيلى يرافقه «رودولفو» مخطط الأحمال بتفقد أرض الملعب. وأبرم مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد مع المدرب البرازيلى، سعيا لتصحيح المسار على الصعيد المحلى. وأشاد المدرب البرازيلى بكفاءة أرض الملعب وبحجم أعمال التطوير التي شهدها الاستاد، في أعقاب استضافة الملعب جانبا من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخير. ويختتم الإسماعيلي تدريباتة اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي، الجمعة في الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التي يعول عليها الدراويش لتحقيق الفوز لمواصلة الصحوة الأخيرة بعد نجاحه في الفوز على نادى مصر برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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