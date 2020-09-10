شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فيفا يعلن تأجيل كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020، والتي كان من المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

يأتي قرار فيفا بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، بعدما تم تأجيل بطولة يورو 2020 وكوبا أمريكا لتتم إقامتهما في صيف عام 2021.

وقال فيفا في بيان رسمي: «يواجه العالم تحديًا صحيًا غير مسبوق ومن الواضح أن هناك حاجة إلى استجابة عالمية وجماعية، يجب أن يكون التعاون والاحترام المتبادل والتفاهم المبادئ التوجيهية لجميع صناع القرار في الاعتبار في هذه اللحظة الحاسمة من الزمن».