شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تتقدم بطلب استضافة انتخابات «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الأتحاد المغربى لكرة القدم، بطلب رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بطلب رسمى لإستضافة الجمعية العمومية لإنتخابات الاتحاد الأفريقى التي من المقرر عقدها في مارس 2021.

ومازال مكان إقامة انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في العام المقبل غير معروف وسط حالة كبيرة من الجدل حول الدولة التي سوف تستضيف الحدث الهام في الكاف.

وحدد المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي عقد نهاية شهر يونيو عبر تقنية الفيديو، موعد الانتخابات المقبلة لتكون 12 مارس من عام 2021 وسط ترقب حول السباق الأكثر ضراوة داخل أروقة كاف.

وتسبب طلب الاتحاد المغربى في دهشة كبيرة حيث أن المغرب تعانى من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وطلبت تأجيل مباريات بطولتى دورى ابطال افريقيا والكونفدرالية، ويأمل الاتحاد المغربى في استقرار الاوضاع في البلاد قبل موعد اجراء اهم انتخابات رياضية في القارة السمراء.