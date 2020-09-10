شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منظومة كرة اليد المصرية نموذج للتناغم.. ونشكر رئيس الاتحاد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت لجنة الاتحاد الدولى لكرة اليد التي تفقدت الصالات التي تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، وتفقدت اللجنة صالات العاصمة الإدارية وبرج العرب و6 أكتوبر بالإضافة إلى صالة استاد القاهرة وأبدت انبهارها بالمنشآت الرياضية المصرية التي تم تشييدها في الوقت الماضى لاستضافة البطولة.

وأوضحت اللجنة أن كل الأمور تجرى على قدم وساق وفقا للجدول الزمنى التي حددته مصر بالتنسيق مع الاتحاد الدولى من أجل تسليم الصالات في الوقت المحدد سلفا، مشيدة بحجم العمل وجودته بالشكل المميز.

من جانبه أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن هناك تنسيق كامل وبشكل دائم مع كافة الجهات العاملة في الصالات من أجل الانتهاء من كافة الأعمال في الموعد المحدد من أجل تجهيز كافة الصالات والأبنية الملحقة بها بالشكل المثالى الذي يعبر عن قدرة مصر على تحدى الظروف الصعبة التي مر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا التي تسببت في توقف العديد من الأعمال على مستوى العالم.

وأوضح صبحى، أن كافة الأبنية يتم تشيددها بسواعد وأيادى مصرية وهو ما يؤكد على قدرتنا على تحدى أي ظروف.

ووجه صبحى، الشكر إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على الدعم الكبير الذي يقدمه لمصر طوال المرحلة الماضية وبعد الفوز بتنظيم البطولة والتفاهم الكبير الذي يساهم كثيرا في إنجاز كافة الأعمال باتقان شديد.

وقال وزير الرياضة: حسن مصطفى قيمة رياضية كبرى ويتواجد على رأس لعبة جماهيرية كبرى على مستوى العالم وبالفعل «سهّل» الكثير على مصر في ملف تنظيم بطولة كأس العالم لليد ولا يبخل عن مصر بشىء وكثيرا ما نلجأ إليه في العديد من المشاورات المختلفة التي يقدم مصلحة مصر دائما على مصلحته.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن إشادة لجنة الاتحاد الدولى يأتى بعد أيام قليلة من الإشادة الدولية التي حصلت عليها مصر بعد التنظيم المميز لقرعة المونديال تحت سفح الأهرامات بحضور كبار الشخصيات في الحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء أعضاء اللجنة الأولى فضلا عن ممثلى 29 دولة على مستوى العالم وخرج الجميع مبهورا بما شاهده وقدمته مصر في حفل القرعة.

Advertisements

وأكد صبحى أن الجميع لديه إصرار واضح وتصميم على تقديم أفضل ما لديه في تنظيم البطولة في ظل الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي طالب بتوفير كل متطلبات النجاح في البطولة لاستمرار مصر في التنظيم المشرف أمام العالم أجمع في كافة البطولات الدولية والقارية وكان أخرها بطولتى أمم افريقيا للكبار لكرة القدم وتحت 23 سنة، مشيرا إلى أن مصر مقبلة في العام الجديد على تنظيم 30 بطولة دولية وقارية وهو ما يؤكد ثقة جميع الاتحادات والهيئات الرياضيية الدولية والقارية في قدرة مصر وثقتهم في الدولة المصرية على تنظيم أي حدث رياضى دولى أو قارى.