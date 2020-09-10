شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مدوية تواجه منتخب الشباب لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن منتخب مصر للشباب يواجه أزمة كبيرة بسبب رفض معظم المدربين في الدوري ترك اللاعبين الشباب من أجل الانضمام للمعسكر.

وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «منتخب مصر للشباب مرتبط بتصفيات أمم إفريقيا في موريتانيا، والتصفيات ستلعب في تونس بين خمس دول من شمال إفريقيا».

وأضاف: ربيع ياسين يريد تجميع اللاعبين في أسرع وقت من أجل التأقلم مع طريقة الجهاز الفني، لكن المديرين الفنيين يرفضون ترك اللاعبين للانضمام للمعسكر«.

وتابع: «أناشد المدربين بضرورة السماح للاعبين الشباب بالانضمام لمعسكر منتخب مصر وأن يكون هناك تعاون مع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين، من أجل تأقلم اللاعبين وتحفيظهم طريقة اللعب

وأكمل:«منتخب مصر للشباب سيواجه (تونس المغرب والجزائر وليبيا) خلال دورة مجموعة ستقام في تونس، وسيصعد أول وثاني لبطولة أمم إفريقيا في موريتانيا».

وواصل:«الجهاز الفني يسعى لتكرار إنجاز أمم إفريقيا 2013 بالجزائر، نتمنى دعم منتخب مصر للشباب مواليد 2001».

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