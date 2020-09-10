شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يفاضل بين «جلال وبيكهام» لخط الدفاع في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر بدأ في المفاضلة بين أسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام لتدعيم خط الدفاع.

وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «الأهلي يبحث عن ضم مدافع قوي، ومن أبرز المرشحين حاليا هم أسامة جلال مدافع إنبي، واحمد بيكهام مدافع دجلة».

وأضاف:«إنبي طلب 200 مليون جنيه لضم أسامة جلال، وهو رقم خرافي للغاية، لكن كل نادٍ من حقه يطلب ما يريده، ولكن بالمفاوضات تحسم الأمور».

وواصل: «فايلر سوف يحسم ملف التعاقد مع أيًا منهما، وسيعقد اجتماع مع لجنة التخطيط».

وأكمل: «لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع رينيه فايلر، وسيتم مناقشة بعض الملفات منها توثيق عقد مروان محسن، وتمديد عقد عمرو السولية مبكرًا، حيث يسعى النادي للاحتفاظ به لتفادي أخطاء السابقة، وسيتم مناقشة فايلر في ملف الصفقات الجديدة، من أجل حسم اللاعبين القادمين لصفوف الفريق وكذلك الراحلين».

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