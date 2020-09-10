شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يخوض مرانه الأول في معسكر الغردقة استعداداً لبطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاضت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد مرانه الأول اليوم الخميس، في معسكر الفراعنة بالغردقة استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13- 31 يناير 2021.
وألقي روبيرتو جارسيا، المدير الفني للمنتخب الوطني محاضرة على لاعبي المنتخب قبل خوض التدريبات.
وأكتفى المدرب الإسباني بتدريبات استشفائية تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر خاصة وأن البعثة وصلت إلى مدينة البحر الأحمر أمس الأربعاء.
وحظى المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي فندق الباتروس أكوا فيستا، فور الوصول حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الاستعداد.
ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس آكوا فیستا، بالغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.
وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.
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الوضع في مصر
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اصابات
100,403
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تعافي
80,689
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وفيات
5,577
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