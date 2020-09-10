شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الأهلى بقيادة رينيه فايلر، معسكر مغلق اليوم الخميس ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، غدا الجمعة، في الجولة الـ 26 لبطولة الدورى الممتاز، ويؤدى الفريق مرانة الختامى اليوم، وينتظر أن يقتصر على مراجعة الخطة وتخفيف الحمل البدنى لتجنب إرهاق اللاعبين قبل المباراة.
وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى، وأمامة محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.
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