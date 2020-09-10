شكرا لقرائتكم خبر عن «مايا» البرازيلي مخطط أحمال للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم مخطط الأحمال البرازيلى رودولفو مايا للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي والذى يقوده مواطنه هيرون ريكاردو.

وسبق للمدرب البرازيلى العمل مع ريكاردو في الولاية الأولى له مع الدراويش موسم 2008-2009 وساهم في قيادته لمباراة فاصلة على لقب الدورى.

ووصل رودولفو، بصحبة ريكاردو، صباح اليوم مقر النادى، حيث غادرا مع الفريق للإسكندرية، لمشاهدة مواجهة الأهلى من المدرجات، على أن تبدأ مهمتما اعتبارا من اللقاء المقبل.

ويتمتع رودولفو بسيرة ذاتية مميزة بعد أن عمل بالدورى البرازيلى مع عدة فرق أبرزها فريق فيلانوفا وبالدورى السودانى ضمن صفوف فريق الهلال بجانب الأهلى القطرى والليبى.

وحصد مدرب الأحمال على عدة ألقاب منها الدورى السودانى لثلاث مرات بجانب وصافة الدورى المصرى مع الإسماعيلى.

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