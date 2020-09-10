شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين ريكاردو و العجوز للتعرف على أحوال الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد هيروم ريكاردو، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، جلسة مع الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز ومحمد حمص وأدهم السلحدار، عقب مباراة الإسماعيلى والأهلى التى ستقام الجمعة فى الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز، وذلك لمناقشة برنامج الإعداد الخاصة بالفترة المقبلة والاطلاع على أحوال الفريق ومستوى اللاعبين وغيرها من الأمور التى تخض الفريق وذلك لوضع برنامج خاص لتجهيز كل العناصر للمرحلة المقبلة.

وتقرر حضور ريكاردو، مباراة الأهلى من المدرجات لمشاهدة الإسماعيلى والتعرف على المستوى الفني والبدني لجميع العناصر قبل تسلم مهام عمله رسمياً.

يذكر أن هيرون ريكاردو سبق له تولي قيادة الإسماعيلي مرتين، عامي 2008 و2013.