20 لاعباً في قائمة مصر المقاصة استعداداً لمباراة طنطا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر لمدينة طنطا والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق المدينة، استعدادا لمباراة طنطا المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة باستاد طنطا، ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدوري.

واللاعبون المختارون للمعسكر هم:

محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعي.

وتوجه الفريق ظهر اليوم إلى مدينة طنطا، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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