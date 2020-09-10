شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «ريكاردو» يوقع عقود تدريب الإسماعيلي للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، التعاقد مع البرازيلي هيرون ريكاردو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المرحلة المقبلة.

وأتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع ريكاردو، خلفا للفرنسي ديديه جوميز.

ووصل ريكاردو، فجر اليوم الخميس، إلى مطار القاهرة الدولي قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والانضمام للجهاز الفني الحالى والذى يضم، أحمد العجوز مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب مساعد، بجانب سعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى.

البرازيلي سيتوجه مع الفريق إلى الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات لمباراة الأهلي، التي من المقرر أن تنطلق مساء غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويملك ريكارد، سيرة ذاتية مميزة حيث قاد النادى الإسماعيلي في ولايتين سابقتين ونجح في المنافسة على لقب الدوري ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام 2009، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطري وأهلي طرابلس الليبي.

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