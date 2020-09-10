شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيقات اختفاء كأس إفريقيا».. النيابة تتطلب التحريات وسماع مسؤولين إداريين باتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت نيابة الأموال العامه العليا تحريات الأمن وطلب سماع عدد من المسئولين الإداريين باتحاد الكرة لسؤالهم في واقعة فقد الاتحاد كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته،وطلبت النيابة الاستعلام أمس من مسئولي الاتحاد عن المسئولين عن حفظ تلك الكؤوس والمسئول الادارى والقانونى عنه، وتسليم النيابة أية دفاتر أو مستندات تفيد حركة تسلم وتنقل الكؤوس بعد ايداعه في الاتحاد عقب حصول المنتخب المصرى لكرة القدم عليه.

كانت «وزارة الشباب والرياضة» -بعد ما أُثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد- قد خاطبت «النيابة العامة» بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده؛ بطلب التحقيق في الواقعة.

وأحالت وزارة الشباب والرياضة الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن اتحاد الكرة إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، اختفاء نسختين لكأس الأمم الأفريقية، والسيوف والدروع المهداة لمجالس إدارات الجبلاية المتعاقبة.

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