شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني وفضل يطالبان بوضح حد لتجاوزات «منصور» ضد القيادات السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية الخميس، ومحمد فضل عضو اللجنة، بمذكرتين إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بجانب مذكرة إلى اللجنة الاولمبية وأخري للمجلس الاعلي للاعلام بسبب تجاوزاته ضد اللجنة بعدما جدد منصور هجومه على أعضاء اللجنة خلال الأيام الماضية وتوجيه اتهامات شديدة للأعضاء عبر قناة نادي الزمالك.

وقال الجنايني، في شكواه: رئيس الزمالك تجاوز في حق القيادات السياسية وكونه عضوا بالمنظومة الرياضية يقدم مثالاً غير جيد في المجتمع المدني وصورة سيئة لكرة القدم المصرية، حيث سبق وهاجم رئيس الاتحاد الدولي ثم الأفريقي وسكرتيرة الاتحاد الدولي، موضحاً أن كل هذه التجاوزات موجودة في التقارير التي أرسلت لمسئولي فيفا، وحان الوقت للوقوف تجاه هذه التجاوزات، وتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يؤكد على أن بداية طريق الفساد هو المجاملات .