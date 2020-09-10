شكرا لقرائتكم "رغم الخلاف".. الأهلي يضع نجمي بيراميدز على لائحة تعاقداته الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم توتر العلاقة بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الأخيرة، بعد ضم الاخير لرمضان صبحي من صفوف هيدرسيفيلد الانجليزي عقب انتهاء اعارته للأهلي وذلك عن طريق إغراء اللاعب بعرض خيالي تفوق علي العرض الذي قدمه الأهلي لرمضان صبحي في البداية، ليعلن اللاعب رغبته في الانتقال لبيراميدز وينتقل اليه رسميا، كما نجح بيراميدز في الحصول على توقيع أحمد فتحي وشريف اكرامي بعد انتهاء عقديهما مع الأهلي.

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وعلم الخليج 365 ، أنه رغم الخلاف بين الناديين حاليا، إلا أن إدارة الأهلي تضع نجمي بيراميدز البوركينابي ايريك تراوري ورجب بكار علي لائحة تعاقدات الفريق الصيفية لتدعيم دفاع وهجوم الفريق في الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لإرسال عروض رسمية لشراء الثنائي بعد موافقة لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على فكرة ضمهم.