شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة



يواجه فريق الزمالك نظيره سموحة اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري، ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة الثلاثة فى ظل المنافسة الساخنة بين الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني، فيما يرى فريق سموحة أن الفوز فى مباراة اليوم يعيد الفريق لمساره الطبيعى بعد سلسلة من النتائج السلبية ادت إلى رحيل حمادة صدقى وتولى احمد سامى القيادة الفنية للفريق بداية من مباراة اليوم.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة



ينطلق موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة غدا الخميس الساعة الثامنة ونصف مساءا على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين فى المعسكر ببرج العرب وجاءت الجلسة فى حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية المباراة من أجل مواصلة الانتصارات مطالبا الجميع بالعمل بقوة، مشيدا بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة، وأنه على ثقة قوية فيهم جميعا، فيما يرى المدير الفنى الفرنسى استمراره فى خطة التدوير التى يقوم بها فى التشكيل الاساسى للمباريات خاصة فى الدورى للحفاظ على اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ويرفض الجهاز الفنى للزمالك المجازفة بإشراك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى مباراة اليوم بعد اصابته فى العضلة الضامة، خاصة لكون اللاعب من العناصر الأساسية التى يعول عليها الجهاز الفنى لصناعة الفارق فى لقاء الرجاء. ​موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وخضع بن شرقى، خلال الساعات الماضية، لأشعة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة والتى اشتكى منها خلال إجرائه عمليات الإحماء قبيل لقاء الزمالك مع طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجى خلال الفترة الحالية بعد قرار الجهاز الفنى برفض المجازفة بجهوده خلال لقاء سموحة، حيث قام الفرنسى باتريس كارتيرون بتجهيز البدائل المتاحة لتعويض غيابه فى مواجهة الفريق السكندرى حال تأكد غيابه بصورة نهائية. ​موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة ومن المقرر أن يعيد كارتيرون محمد ابو جبل للتشكيل الاساسى بعد اراحته فى مباراة طلائع الجيش، فيما سيتم استبعاد فرجانى ساسى لحين تماثله للشفاء، ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كل من : محمد ابو جبل فى حراسة المرمى امامه الرباعى محمود علاء واحمد عيد ومحمود الونش وعبد الله جمعة، امامهما طارق حامد واحمد سيد زيزو، وفى الهجوم محمد اوناجم ويوسف اوباما واسلام جابر ومهاجم صريح مصطفى محمد.

​سموحة ضد الزمالك



فى المقابل يدخل فريق سموحه المباراة بمعنويات مختلفة بعد تغيير الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى والتعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق فنيا بعد تراجع نتائج الموج الأزرق عقب استئناف النشاط الكروى بعد انحصار وباء كورونا المستجد .

Advertisements

​سموحة ضد الزمالك



ويسعى أحمد سامى إلى الظهور الجيد فى أول مباراة كمدير فنى لسموحه للتعبير عن نفسه بشكل جيد خاصة وأنه يملك الادوات الفنية لذلك فى ظل امتلاكه للعديد من الاوراق الرابحة على رأسها ناصر ماهر وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد فتوح .

​سموحة ضد الزمالك



وعقد المدير الفنى لسموحه أكثر من جلسة مع لاعبيه لحثهم على العودة للإنتصارات وطالبهم بطى صفحة المباريات الماضية ومحاولة تحقيق الثلاث نقاط المقبلة أمام الزمالك حتى تكون أفضل بداية لهم بالدورى .

​سموحة ضد الزمالك



يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى برصيد 51 نقطة جمعها من 25 مباراة فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة.

سموحة ضد الزمالك .. محمود البنا يدير موقعة الأبيض وأبناء الإسكندرية



أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة الغد بين سموحة والزمالك فى الأسبوع الـ26 بالدورى إلى الحكم الدولى محمود البنا. سموحة ضد الزمالك .. 21 لاعبا في قائمة أحمد سامى لمواجهة الأبيض كشف أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى بنادى سموحة، عن قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداد لمباراة الزمالك غدا ضمن مباريات الاسبوع الـ26 والمقرر لها الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب، والتي شهدت عودة الهانى سليمان عقب شفائه وغياب أحمد أبو الفتوح. وضمت القائمة 21 لاعبا وهم: الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور فى حراسه المرمى، وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد كوفى ورجب نبيل والسيد فريد وكريم يحيى ومحمود معاذ وشريف رضا فى الدفاع، ومحمود حليمو ويوسف ديوب ومحمد نادى وايدى ايمومو ومحمد حمص وناصر ماهر فى خط الوسط، وحسام حسن وأحمد حسن مكى ومحمد طلعت وديريك نسينامبى فى الهجوم. التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد سموحة

من المقرر أن يعيد كارتيرون محمد أبو جبل للتشكيل الأساسي بعد إراحته في مباراة طلائع الجيش، فيما يغيب فرجانى ساسى للإيقاف ومن المتوقع ان يضم تشكيل الزمالك كل من : محمد ابو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي محمود علاء واحمد عيد ومحمود الونش وعبد الله جمعة، امامهما طارق حامد واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم محمد اوناجم ويوسف اوباما واسلام جابر ومهاجم صريح مصطفي محمد.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة سموحة ضد الزمالك



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة سموحة ضد الزمالك حيث واصل الأهلى تصدره لجدول المسابقة برصيد 68 نقطة يليه الزمالك 51 برصيد ثم بيراميدز ثالثا برصيد 45 نقطة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة سموحة ضد الزمالك



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة سموحة ضد الزمالك ويدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الاستعانة بمهاجم واحد فقط فى مباراة الإسماعيلى، واستقر فايلر بنسبة كبيرة على الدفع بالمهاجم السنغالى آليو بادجى أساساً فى مباراة الدراويش، بعدما سبق ودفع المدرب السويسرى بالثنائى الهجومى بادجى ومروان محسن فى التشكيل الأساسى خلال آخر مباراتين بالدورى أمام المصرى وحرس الحدود اللتين انتهيتا بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.