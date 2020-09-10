شكرا لقرائتكم 50 مليون جنيه خطة الأهلي لتعويض رمضان صبحي فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي على خطة تعويض رمضان صبحي جناح الفريق المهاجم الذى رحل إلى صفوفه غريمه نادى بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعقد خيالي يصل الى حوالى 200 مليون جنية مصري لمدة 5 مواسم قادمة.

وحسم المقابل المالى الكبير الذى يحصل عليه رمضان صبحى مسألة انتقاله إلى بيراميدز، بعدما نجح فى إغراء اللاعب بمقابل مالى خيالى نظير تفضيل ارتداء القميص السماوى وخلع القميص الأحمر، بعدما كان الأهلى قريباً من حسم الصفقة مقابل 3 مليون و250 ألف إسترلينى، وهو العرض الذى لا يحصل عليه أى لاعب فى مصر.

ويواجه رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد مجموعة من التحديات، بعدما رفض البقاء مع الأهلى وفضل عليه الانتقال لرفاق عبد الله السعيد بعقد 5 مواسم مقبلة.

من جهتهم كلف مسئولو الأهلى حنان الزينى، مدير اللوائح بالنادى، لتحديد حقوق النادى المادية بعد بيع رمضان صبحى لبيراميدز، سواء فيما يخص حق الرعاية أو أى بنود أخرى تمنحها الفيفا للنادى، وهو ما يتوقف على قيمة الصفقة خاصة بعد إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحى رسمياً من هدرسفيلد الإنجليزي، ورفض رمضان صبحى توقيع عقد جديد مع الأهلى بعد انتهاء فترة اعارته من النادى الإنجليزي، لينتقل الجناح الدولى لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم.

وأبدى رمضان سعادته بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة.

وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

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وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقبلة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط، وأضاف أن الجميع فى النادى يعمل بأقصى جهد، وشدد على أن انضمامه للفريق تحد جديد له، وأوضح رمضان صبحى أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفى حالة وجود عرض احتراف أوروبى سيكون عن طريق ناديه الحالي.

وتأتى خطة الأهلى فى رصد 3 مليون دولار لضم لاعب أجنبي خلال ميركاتو الصيف الجاري لتعويض رحيل رمضان صبحي الذى إنتقل منذ أيام رسمياً إلى بيراميدز بعقد مدته 5 مواسم، حيث بدأ مسئولو الأهلى بالفعل فى التفاوض مع مهاجمين أفارقة على مستوي عالى جدا حيث لازالت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر تضع الخطوط العريضة الخاصة بخطة التعاقدات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، ومنهم الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء المغربي ومازيمبي السابق يعد واحد من أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد، بعد أن نال إشادة إدارة الكرة بالأهلي.

ومن قبله كانت هناك محاولات حمراء لضم مواطنه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وكذلك سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي والجزائري بغداد بو نجاح .