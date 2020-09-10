شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: إجراء انتخابات الكاف فى المغرب مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود مفاجآت بالجملة في قرارات المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، المنتظر صدورها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يعقد الكاف حاليا اجتماعًا مهماً عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لإعلان القرار الرسمى الخاص بمواعيد نصف نهائى دورى الأبطال والكونفدرالية على الترتيب، وكتب شوبير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مفاجآت بالجمله انتخابات الكاف بالمغرب في شهر مارس القادم...تقديم بطولة افريقيا للشباب الي 16 فبراير بموريتانيا والبقيه تأتي".

وكان من المقرر إقامة مواجهات ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد والرجاء والزمالك يومى 25 و26 سبتمبر الجارى، فيما تقام جولة الإياب يومى 2 و3 أكتوبر.

أمام نصف نهائى الكونفدرالية، فكان من المفترض إقامته بين بيراميدز وحوريا ونهضة بركان وحسنية أغادير من مباراة واحدة يوم 22 سبتمبر، على أن يقام النهائى 27 سبتمبر.

ويفاضل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بين 3 سيناريوهات بشأن موعد نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلب المغرب بشكل رسمى تأجيل المباريات بسبب انتشار إصابات فيروس كورونا فى فريقى الوداد والرجاء.

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وقال مصدر فى كاف إن الاتحاد الأفريقى يدرس 3 سيناريوهات حول موعد مباراتى الأهلى أمام الوداد والزمالك أمام الرجاء كالتالى:

السيناريو الأول: إقامة المباريات فى موعدها المحدد مسبقًا، الذهاب 25 و26 سبتمبر الجارى، والإياب 2 و3 أكتوبر المقبل.

السيناريو الثانى تأجيل نصف النهائى لمدة شهر، على أن يقام نصف النهائى من مباراة واحدة فى أرض محايدة.

السيناريو الثالث: تأجيل نصف النهائى لمدة شهر على أن يقام بنظام الذهاب والإياب.