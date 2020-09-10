منتخب اليد يخوض مرانه الأول في معسكر الغردقة استعداد للمونديال

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جدة - عمرو شويل خاضت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد مرانه الأول اليوم الخميس في معسكر الفراعنة بالغردقة استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021 وألقي روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني محاضرة على لاعبي المنتخب قبل خوض التدريبات. وأكتفى المدرب الإسباني بتدريبات استشفائية تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر خاصة وأن البعثة وصلت إلى مدينة البحر الأحمر أمس الأربعاء. Advertisements وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية. أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن هناك استقراراً على دخول المنتخب فى معسكر مغلق خارجى فى شهر ديسمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم مصر 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، وهى صالة أكتوبر العاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب واستاد القاهرة، ويبحث منتخب مصر عن معسكر مثالى من أجل الوقوف على الخطوط النهائية على تشكيل اللاعبين فى المونديال تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا لتلاشى أى سلبيات فى المعسكرات السابقة على كافة المستويات ليكون الخطوة النهائية لفراعنة اليد بإحتكاك قوى.

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