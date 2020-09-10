شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. ريكاردو يتوجه للإسكندرية لمتابعة المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى الجديد للإسماعيلى إلى الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات لمباراة الأهلى التى من المقرر أن تنطلق مساء غد، الجمعة، ضمن مباريات الدوري العام ، وأنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلي هيرون ريكاردو لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا للفرنسى ديديه جوميز، بعدما وصل المدير الفني البرازيلى فجر اليوم، الخميس، إلى مطار القاهرة الدولي قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والانضمام للجهاز الفنى الحالى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص المدرب بجانب سعفان الصغير مدربآ لحراس المرمى .

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدوري ، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الاجنبى.

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وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين الأولى في أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيري ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري مع الأهلي بعد التساوي في عدد النقاط بنهاية المسابقة ، وخسر الإسماعيلي الدوري لصالح الأهلي بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردوثم عاد لتدريب الدراويش مرة أخرى في فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.

وكان "الخليج 365" قد أكد أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أنهى اتفاقه مع البرازيلى هيرون ريكاردو ليقود الدراويش فى الفترة المقبلة خلفاً للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق، الذى رحل بالتراضى بين الطرفين بسبب سوء النتائج، مؤكداً أنه سيصل ريكاردو للإسماعيلية فى غضون ساعات قليلة برفقة مدرب أحمال أجنبى ليوقع عقود تدريب الفريق الأصفر.

كما أكد "الخليج 365" الجمعة 4 سبتمبر أن ريكاردو وفوتا وبوكير هم أقوى المرشحين لتدريب الإسماعيلى، مؤكداً أن ريكاردو هو صاحب الحظ الاوفر لقيادة سفينة الدراويش ، حيث كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين اجانب سبق لهم تدريب الدراويش تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق الأصفر خلفا الفرنسي ديديه جوميز، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع:" فتحنا باب التفاوض مع البرازيلي هيرون ريكاردو والالماني ثيو بوكير والهولندي مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الاسماعيلي وتبدو حظوظ ريكاردو هي الاقوي حتي الآن " .