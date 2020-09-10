شكرا لقرائتكم سموحة ضد الزمالك .. ماذا يفعل الأبيض مع صافرة محمود البنا ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير الزمالك المواجهة المرتقبة بين فريقهم أمام سموحة و المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري، فى مواجهة يديرها الحكم محمود البنا ، حيث يسعي كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة الثلاثة في ظل المنافسة الساخنة بين الزمالك وبيراميدز علي المركز الثاني، فيما يري فريق سموحة ان الفوز في مباراة اليوم يعيد الفريق لمساره الطبيعي بعد سلسلة من النتائج السلبية ادت الي رحيل حمادة صدقي وتولي احمد سامي القيادة الفنية للفريق بداية من مباراة اليوم. وقبل مواجهة الليلة ، يرصد الخليج 365 ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا فى التقرير التالى 16 مباراة أدارها البنا لفريق الزمالك بدءا من 2013 و حتى الآن. - 10 مباريات انتهت بفوز الزمالك على منافسيه مع محمود البنا. Advertisements - 4 تعادلات حققها الزمالك مقابل هزيمتان فقط أمام بتروجت و طلائع الجيش. - 3/1 نتيجة الزمالك والإنتاج كأول مباراة للبنا مع الفريق الأبيض. - 4/1 أكبر نتيجة حققها الزمالك مع صافرة البنا أمام الرجاء المطروحى بالدورى و مصر المقاصة . ومن المواقف التى لا تنساها جماهير الزمالك للبنا أنه قام بطرد على جبر لاعب الفريق السابق، خلال مباراة طلائع الجيش موسم 2015/2016 والتى انتهت بخسارة الأبيض.

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