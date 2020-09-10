شكرا لقرائتكم رقم صادم.. إنبي يشترط مبلغ خيالي لبيع أسامة جلال للأهلي.. وظهور بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح تعاقد فريق الكرة الأول بالأهلي مع مدافع أمرا ضروريا وملحا خاصة بعد اجراء محمود متولي جراحة الرباط الصليبي وخروج اللاعب من الحسابات ليس في الموسم الجاري فقط ،ولكن في الموسم القادم ايضا.

ورغم استقرار إدارة الأهلي على إعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الشاب المعار لسموحة بعد انتهاء الموسم، إلا أن لجنة التخطيط والجهاز الفني يروا أن الأمر لن يكون كافيا في ظل لعنه الإصابات التي تضرب خط الدفاع باستمرار ليتم اتخاذ قرارا بالتعاقد مع مدافع.

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ويعد أسامة جلال مدافع انبي علي رأس المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في الموسم الجديد لتبدأ ادارة الأهلي بالفعل في التفاوض لضمه ، الا انهم فوجئوا بطلبات انبي المادية للاستغناء عنه بعد طلبهم الحصول على 200 مليون جنيه.

في الوقت الذي أكدت إدارة غنبي للأهلي أن بيراميدز دخل في خط المفاوضات لضم أسامة جلال، مؤكدين أن بيع المدافع الشاب سيكون لأعلى سعر بغض النظر عن هوية النادي.