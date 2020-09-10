شكرا لقرائتكم شاهد.. الكؤوس المتبقية فى اتحاد الكرة بعد حريق 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" صور الكؤوس الموجودة حاليا داخل اتحاد الكرة بعد أزمة اختفاء بعض الكؤوس والسيوف من الجبلاية..وأصدر اتحاد الكرة بيانا عن اختفاء بعض الكؤوس قال فيه: في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.. ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس ، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.



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وأحالت وزارة الشباب والرياضة الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.. يأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

وتترقب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اليوم الخميس، القرار الرسمى والنهائى من جانب الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مصير مواعيد نصف نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الكونفدرالية، وكشف مصدر باللجنة الخماسية، عن تفاصيل الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق مساء الثلاثاء ، ودعوة عشاء لمناقشة تفاصيل طلبات الاتحاد المصري في هذه المرحلة.

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وأوضح المصدر أن اللجنة أكدت لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائى ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصري على إنهاء الدوري الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقي لتحديد الأندية الأربعة المشاركه في بطولتي دوري الابطال والكونفدراليه وهو 20 أكتوبر.

المصدر شدد على أن اللجنة أكدت أن قرار الكاف سيجعل الاتحاد يستغل فترة سبتمبر وبداية أكتوبر ويخوض باقي مباريات الدورى في الموعد المحدد ليتم إرسال أسماء المشاركين قاريا قبل غلق الباب في 20 أكتوبر.

وخلال الجلسة أخطر أحمد أحمد أعضاء اللجنة الخماسية التي حضرت بكامل أعضائها، أنه سيتم تأجيل المباريات في البطولتين دعما للاتحاد المصري منتظرا إنهاء الدوري في الموعد.

وتم الاتفاق على أن يعلن الاتحاد الأفريقي تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 16 و 17 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي 23 و24 أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم 6 نوفمبر المقبل.

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفدرالية يوم 19 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 26 من نفس الشهر.