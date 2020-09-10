إيهاب جلال يختار 20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة طنطا

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جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 20 لاعبا للسفر لمدينة طنطا والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق المدينة، استعدادا لمباراة طنطا المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة باستاد طنطا، ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدورى، واللاعبون المختارون للمعسكر هم:
محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافى ومحمد تونى ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدى ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعى.. وتوجه الفريق ظهر اليوم إلى مدينة طنطا، للانتظام فى المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.
من ناحية أخرى، نفى مصدر مطلع داخل النادى الأهلى الأنباء التى ترددت عن وجود شرط جزائى فى عقد محمد إبراهيم مع نادى المقاصة، وبالتالى يتسنى للإدارة الحمراء دفع الشرط الجزائى وضم محمد إبراهيم دون موافقة مصر المقاصة، وقال المصدر لليوم السابع، "نلجأ للطرق الشرعية لضم أى لاعب، ومنهم محمد إبراهيم الذى يرتبط بعقد ممتد مع المقاصة حتى نهاية الموسم المقبل.. هناك أندية ترغب فى ضم اللاعب أيضاً منها بيراميدز، إلا أننا نعول على رغبة اللاعب الذى أكد أن الأهلى هو الخيار الأول بالنسبة له".IFrame
واستطلع مسئولو النادى الأهلى طلبات نظرائهم فى مصر المقاصة حول بيع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومى، لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى وانتقاله رسمياً لبيراميدز، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.
وعرض الأهلى شراء محمد إبراهيم مقابل 10 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يشترط مصر المقاصة الحصول على 30 مليون جنيه، خاصة بعد تلقى الفريق الفيومى عرضاً بهذه القيمة من بيراميدز ما يعنى أن الفرق بين عرض الأهلى وطلبات المقاصة هو 20 مليون جنيه، وحصل المقاصة على خدمات اللاعب بدون دفع أى أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته.
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