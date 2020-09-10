شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على التشكيلة التي ستخوض لقاء اليوم أمام بيراميدز في الجولة الـ26 للدورى حيث من المتوقع أن يبدأ الفريق الساحلى المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود في حراسة المرمى أمامه الرباعى مصطفي طيارة وعبد الرحمن زين وإسلام أبو سليمة وبهاء مجدى وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقى وحسن على ومفتاح طقطق وأحمد ياسر ومحمود وادى في لقاء يبحث فيه النادى المصرى عن الثلاث نقاط من أجل العودة للإنتصارات والهروب من شبح الهبوط بسبب الموقف الصعب الذى وضع اللاعبين أنفسهم فيه بعد خسارة أكثر من لقاء منذ عودة النشاط الكروى بعد انحصار جائحة كورونا وتوقف رصيد الفريق عند 22 نقطة فى المركز السادس عشر للمسابقة .

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من ناحية أخرى بدأ ثنائى المصرى عماد فتحى وأحمد جمعة الإنتظام في تدريبات الفريق الجماعية على أمل العودة للمشاركة بشكل طبيعى مع النادى البورسعيدى بعدما أجرى الأول عملية الرباط الصليبى في نهاية الموسم الماضى ، بينما كان يعانى الثانى من إصابة بالركبة لمدة تخطت الموسم والنصف وأبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية إلا أن مسئولو النادى رفضوا الإستغناء وتمسكوا باستمراره على أمل العودة والتألق مع الفريق من جديد بعدما كان كبير الهدافين داخل النادى الأخضر .

ويعول على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على عودة الثنائى في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبين اللذان في ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق بسبب وباء كورونا الذى ضرب الفريق بأكمله في وقت سابق وأدى لتراجع النتائج وتجمد رصيد المصرى عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بجدول المسابقة .